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Ракурс
Лерос: Зеленский выбирает из двух вариантов — наследовать Эрдогана или Путина

Лерос: Зеленский выбирает из двух вариантов — наследовать Эрдогана или Путина

6 авг 2021, 11:39
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Офис президента Владимира Зеленского рассматривает два сценария трансформации Украины в парламентскую республику. Об этом заявил нардеп Гео Лерос.

Зеленский может анонсировать даже на праздновании 30-летия Украины, что он, как и обещал, не идет на второй президентский срок. И даже больше — отказывается от президентской власти… Далее он инициирует внесение изменения в Конституцию и просит парламент поддержать, — отметил Лерос в интервью «Цензор.НЕТ».

По словам экс-«слуги», принятые изменения станут основанием для перевыборов в Верховную Раду.

После этого Зеленский параллельно зачищает всех оппонентов, заводит на хайпе в Верховную Раду «Слугу народа» и сателлитов, становится премьером и играет в Эрдогана. Для него это единственная возможность править долго. Есть и другой вариант — идти путем Лукашенко и Путина. Но это в Украине опасно, пока есть гражданское общество, — заявил Лерос.


Парламентарий называет такой вариант развития событий очевидным, исходя из окружения Зеленского.

Источник: «Цензор.НЕТ».

Источник: Ракурс


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