ЕС призвал к немедленным действиям ради природы из-за лесных пожаров. Фото: flickr.com

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Лесные пожары в Европе прокомментировали в Европейском Союзе.

Это стихийное бедствие и наводнения могут стать новой реальностью в странах ЕС. Комиссар Евросоюза по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс призвал власти стран к немедленным действиям ради природы, поскольку сейчас мир сейчас борется с одними из худших пожаров, которые видели за последние десятилетия. Об этом 6 августа он сообщил в Twitter.

Но наводнения, жара и лесные пожары этим летом могут стать нашей новой нормой. Мы должны спросить себя: это тот мир, в котором мы хотим жить? Нам нужны немедленные действия ради природы, пока не поздно, — говорится в сообщении.

Группа реагирования на стихийные бедствия Евросоюза пообещала прислать пожарных и самолеты всем странами, которые сейчас борются с лесными пожарами.

Между тем стало известно, что лесные пожары в Афинах вышли из-под контроля — власти приказали жителям двух греческих городков Вотонас и Марафон к северу от Афин отправиться к побережью в 5.00 6 августа. По информации Ekathimerini, основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяющихся в разных направлениях. Синоптики в Греции прогнозируют сегодня сильный ветер, что затруднит ликвидации пожаров.

Напомним, 27 июля в Греции вспыхнули лесные пожары. Температура в отдельных регионах страны достигает отметки 47°. Также масштабные пожары охватили Турцию, Италию, Албанию и Хорватию.

Источник: Ekathimerini