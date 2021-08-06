Украинский язык не нуждается в особой защите, заявили в "Слуге народа"

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Украинский язык не нуждается в особой защите отметил руководитель партии и первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко. Таким образом нардеп прокомментировал громкую тему с так называемыми языковыми поправками и сохранением возможности выступать на русском языке.

Я вносил поправки в закон о Нацсовете телевидения и радиовещания для того, чтобы устранить до сих пор существующую правовую коллизию, в результате которой мы имеем скандал. Определенный канал говорит, что не будет украинизироваться сейчас, а сделает это постепенно. Нацсовет отвечает: «Мы не можем их за это штрафовать». Кремень (уполномоченный по защите государственного языка — ред.) тоже соглашается, что сегодня это невозможно, а только спустя некоторое время. Оппозиция говорит: «Позор, предательство, ганьба!», — отметил Корниенко в интервью «Цензор.НЕТ».

Он утверждает, что его правка к языковому закону была направлена на то, чтобы Нацсовет регулировал телевидение и радиовещание, а вопросы ответственности за языковые нарушения перешли к его полномочиям со временем.

Дело ведь не в «95 Квартале», а в том, что у нас происходит на телерынке… Происходит отток зрителей от украинского телевидения на стриминговые платформы и на спутниковые российские каналы. В десятку по пересмотру входят киношные телеканалы России… Из-за COVID-19 украинские телеканалы не успели создать хороший продукт или сделать качественный дубляж. Поэтому оказались в трудной ситуации, — отметил нардеп.

Глава правящей партии считает, что политики-оппоненты берут вопрос украинского языка «на флаг» и оказывают давление на семьи «слуг», которые вносили правки.

Если у наших оппонентов из «армии, веры, языка» остался «на флаге» только язык, видимо, мы все правильно делаем, и с армией и верой у нас все хорошо. Хотя речь тоже не нуждается в особой защите. Все попытки сделать с языковым законом за два года в Верховной Раде провалились. А моя правка касалась именно сферы телеиндустрии. Я вижу, что мы можем потерять еще 15−20 процентов зрителей, которые перейдут на русскоязычное телевидение, — считает нардеп.

Корниенко добавил, что сейчас пишется новый закон о поддержке кинематографии, чтобы стимулировать производство продукта в Украине. Он отметил, что по сравнению с «поправочный спамом» некоторых оппозиционных фракций, «Европейская Солидарность» и «Голос» готовы к дискуссии вокруг закона о языке.