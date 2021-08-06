Надписи в поддержку «Крымской платформы» в Симферополе. Фото: Дмитрий Кулеба в Facebook

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Надписи в поддержку саммита «Крымская платформа», который состоится в Киеве 23 августа, появились на территории оккупированного Россией полуострова.

Неизвестные сделали надписи: «Мы за Крымскую платформу» на въездном знаке в Симферополь. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Сегодняшние фотографии с временно оккупированного РФ Крыма: надписи в поддержку Крымской платформы, совершенные на въезде в Симферополь со стороны поселка Молодежное, в котором компактно проживают крымские татары, — говорится в сообщении.

Появление этих надписей прокомментировали в Министерстве иностранных дел Украины. Глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook отметил, что количество участников «Крымской платформы» возросло — в Киев приедут делегаты 32 стран мира.

Напомним, саммит «Крымская платформа», проведение которого запланировано на 23 августа, объединит десятки государств и международных организаций. Страны-участницы первого саммита уже практически завершили согласование Крымской декларации — документа, который должен быть провозглашен по итогам саммита.

Украинская власть готовит долгосрочную концепция работы платформы по пяти приоритетным направлениям — политика непризнания незаконной аннексии Крыма, санкции, безопасность в Азово-Черноморском регионе, защита прав человека и соблюдения международного гуманитарного права, экологические и экономические последствия аннексии.