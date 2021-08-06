Написи в підтримку «Кримської платформи» в Сімферополі. Фото: Дмитро Кулеба в Facebook

https://racurs.ua/ua/n158438-napysy-na-pidtrymku-krymskoyi-platformy-z-yavylysya-na-okupovanomu-pivostrovi.html

Ракурс

Написи на підтримку саміту «Кримська платформи», яка відбудеться у Києві 23 серпня, з’явилися на території окупованого Росією півострова.

Невідомі зробили написи:"Ми за Кримську платформу" на в’їзному знаку в Сімферополь. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на власній сторінці у Facebook.

Сьогоднішні фотографії з тимчасово окупованого РФ Криму: написи на підтримку Кримської платформи, вчинені на в’їзді до Сімферополя з боку селища Молодіжне, в якому компактно проживають кримські татари, — йдеться в повідомленні.

Появу цих написів прокоментували в Міністерстві закордонних справ України. Очільник МЗС Дмитро Кулеба у Facebook відзначив, що кількість учасників «Кримської платформи» зросла — у Київ приїдуть делегати 32 країн світу.

Нагадаємо, саміт «Кримська платформа», проведення якого заплановано на 23 серпня, об'єднає десятки держав і міжнародних організацій. Країни-учасниці першого саміту вже практично завершили узгодження Кримської декларації — документа, який має бути проголошений за підсумками саміту.

Українська влада готує довгострокову концепцію роботи платформи за п’ятьма пріоритетними напрямками — політика невизнання протиправної анексії Криму, санкції, безпека в Азово-Чорноморському регіоні, захист прав людини й дотримання міжнародного гуманітарного права, екологічні та економічні наслідки анексії.