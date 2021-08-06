Американська розвідка отримала дані вірусної лабораторії з китайського міста Уханя, фото: Indicator.Ru

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Ракурс

Розвідка США аналізує генетичні дані, отримані з інституту вірусології в китайському місті Ухані, котре наприкінці 2019 року стало початковим місцем спалаху епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Ці дані можуть стати ключем до розкриття загадки походження коронавірусу SARS-Cov-2, котрий призводить до розвитку COVID-19, повідомляє видання CNN з посиланням на інформовані джерела.

Як саме ці дані були отримані, враховуючи небажання офіційного Пекіна співпрацювати з США, не уточняється.

На думку джерел видання, це могло стати наслідком атаки хакерів на китайські сервери — комп’ютери, які беруть участь у створенні та обробці такого роду генетичних даних, зазвичай підключаються до зовнішніх хмарних серверів, що робить можливим викрадення даних хакерами.

Зазначається, що ця операція є частиною розвідувальної роботи, яку президент США Джо Байден доручив провести для виявлення джерел поширення COVID-19.

За інформацією видання, американські спецслужби під час аналізу цих даних зіткнулися з серйозною проблемою — нестачею перевірених фахівців, які знають мандаринський діалект китайської мови і водночас володіють предметом, оскільки інформація написана китайською з вживанням спеціалізованих термінів.

Нагадаємо, американський конгресмен Мак Маккол нещодавно представив доповідь, у якій стверджується, що COVID-19 був створений в Уханьському інституті вірусології.

Джерело: CNN