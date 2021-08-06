Шойгу запропонував перенести столицю РФ в Сибір

https://racurs.ua/ua/n158436-shoygu-zaproponuvav-perenesty-stolycu-rf-v-sybir.html

Ракурс

Сергій Шойгу, міністр оборони країни-агресора Росії, заявив, що в Сибірі необхідно побудувати три-п'ять великих міст, які стали б економічними центрами. Також на його думку, столицю Росії теж потрібно перенести.

Про це інформує сайт Міністерства оборони РФ.

Нам потрібно в Сибірі побудувати три, а краще п’ять великих центрів науково-промислових, економічних центрів, простіше кажучи, міст з населенням 300−500 тис., краще — до мільйона осіб, — заявив голова російського військового відомства.

При цьому Шойгу згадав, що подібні плани про перенесення столиці існували ще за радянських часів незадовго до розпаду Радянського союзу.

Не просто місто побудувати і столицю сюди перенести…, — додав Шойгу.

Раніше Шойгу вже пропонував перенести столицю Росії в Сибір. Так, в 2012 році він заявив, що таке перенесення дозволить припинити відтік людей зі східних регіонів РФ.