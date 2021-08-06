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Ракурс
Негода на Хмельниччині. Фото: vdalo.info

Наслідки циклону Henri в Україні показали на відео

6 сер 2021, 10:20
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Циклон Henri наробив лиха в Україні — зливи підтоплювали населені пункти, а буревій валив дерева, рвав лінії електропередач та зривав дахи з будівель.

Станом на 7.00 6 серпня через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 440 населених пунктів у восьми областях. Зокрема, у Хмельницькій області знеструмлено 206 населених пунктів. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Також без світла залишилися населені пункти у низці областей:

  • Київській — 63;
  • Тернопільській — 42;
  • Чернівецькій — 39;
  • Львівській — 36;
  • Вінницькій — 29;
  • Житомирській — 23;
  • Кіровоградській — 2.

Через негоду в регіонах підтопило два житлових будинки, 13 підвальних приміщень, 10 дворогосподарств, вісім господарських будівель, одну насосну станцію та частково пошкоджено чотири покрівлі й повалено 155 дерев. На щастя, внаслідок складних погодних умов ніхто не постраждав.


Нагадаємо, 6 серпня синоптики обіцяли складну погоду в Україні через циклон Henri. Температура повітря трохи впаде і тенденція ослаблення спеки продовжиться. У північних, західних і центральних регіонах країни, а також в Одеській області пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Джерело: Ракурс


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