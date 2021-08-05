Циклон з дощами накриє Україну — де очікувати негоду (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n158416-cyklon-z-doschamy-nakryie-ukrayinu-de-ochikuvaty-negodu-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 6 серпня, у п’ятницю, буде складною через циклон Henri. Особливо це торкнеться західної частини країни.
Температура повітря трохи впаде і тенденція ослаблення спеки продовжиться. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
У північних, західних і центральних регіонах країни, а також в Одеській області пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Погода в Києві очікується з дощами та грозами. Вночі температура повітря складе 17−19°, вдень підніметься до 24−26°.
Погода в Харкові прогнозується без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 17−19°, вдень буде 32−34°.
Погода в Одесі очікується з дощем протягом доби. Вночі буде 20−22°, а вдень — 27−29°.
Погода у Львові також прогнозується дощова, опади очікуються протягом доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17°, вдень піднімуться до 21−23°.
Погода в Карпатах буде з дощем та грозами. Температура повітря вночі складе 14−16°, вдень прогнозується 21−23°.
Геомагнітна обстановка в Україні буде доволі неспокійною, невеликі збурення прогнозуються протягом доби.