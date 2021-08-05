Циклон з дощами накриє Україну – де очікувати негоду. Фото: Vlad Chețan/Pexels

https://racurs.ua/ua/n158416-cyklon-z-doschamy-nakryie-ukrayinu-de-ochikuvaty-negodu-karta.html

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Погода в Україні 6 серпня, у п’ятницю, буде складною через циклон Henri. Особливо це торкнеться західної частини країни.

Температура повітря трохи впаде і тенденція ослаблення спеки продовжиться. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У північних, західних і центральних регіонах країни, а також в Одеській області пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Погода в Києві очікується з дощами та грозами. Вночі температура повітря складе 17−19°, вдень підніметься до 24−26°.

Погода в Харкові прогнозується без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 17−19°, вдень буде 32−34°.

Погода в Одесі очікується з дощем протягом доби. Вночі буде 20−22°, а вдень — 27−29°.

Погода у Львові також прогнозується дощова, опади очікуються протягом доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17°, вдень піднімуться до 21−23°.

Погода в Карпатах буде з дощем та грозами. Температура повітря вночі складе 14−16°, вдень прогнозується 21−23°.

Геомагнітна обстановка в Україні буде доволі неспокійною, невеликі збурення прогнозуються протягом доби.