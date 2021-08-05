Навряд чи ми побудуємо в Україні комунізм - “Слуга народу”

https://racurs.ua/ua/n158415-navryad-chy-my-pobuduiemo-v-ukrayini-komunizm-sluga-narodu.html

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Чи вдасться побудувати комунізм в Україні за прикладом Китаю, розмірковував очільник політсили президента Володимира Зеленського «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Навряд ми побудуємо в Україні комунізм. Уже пробували — не вийшло. Про зміну ідеології взагалі не йдеться. Але можна дивитися на управлінські принципи або планування в Китаї, — зазначив Корнієнко в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За його словами, українським політикам потрібно відкинути «наші політичні нюанси» й почитати програму Комуністичної партії Китаю на наступні п’ять років, яку прийняли Всекитайські збори народних представників.

Там ідеться про те, що потрібно робити, щоб китайські екіпажі могли висаджуватися на Марсі, що необхідно подвоїти кількість швидкісних доріг та будувати підводні міста. Нам варто подивитися, як люди займаються економічним плануванням, як працюють над збільшенням своїх ринків збуту, експортом, імпортом і так далі, — зазначив Корнієнко.

Разом з тим, «слуга» визнав наявність негативу «у кожному режимі» й запропонував його також обговорювати.

Нагадаємо, нещодавно китайське видання Global Times писало про рішення МЗС України відмовитися від засудження геноциду уйгурського народу в ООН. Правозахисники нагадують про гібридну окупацію Гонконгу, злочини Китаю у Тибеті, агресію проти Тайваню, геноцид уйгурського народу, приховування істини про події в Ухані, шпигунські війни проти Заходу, глобальну економічну експансія. На тлі політики Комуністичної партії Китаю ЄС, США та Велика Британія згортають економічну співпрацю з Пекіном, а Японія посилює оборону через «червону загрозу».

Джерело: «Цензор.НЕТ».