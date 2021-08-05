Вряд ли мы построим в Украине коммунизм - «Слуга народа»

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Удастся ли построить коммунизм в Украине по примеру Китая, размышлял глава политсилы президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко.

Вряд мы построим в Украине коммунизм. Уже пробовали — не получилось. Об изменении идеологии речь вообще не идет. Но можно смотреть на управленческие принципы или планирование в Китае, — отметил Корниенко в интервью «Цензор.НЕТ».

По его словам, украинским политикам нужно отбросить «политические нюансы» и почитать программу Коммунистической партии Китая на следующие пять лет, которую приняло Всекитайское собрание народных представителей.

Там говорится о том, что нужно делать, чтобы китайские экипажи могли высаживаться на Марсе, что необходимо удвоить количество скоростных дорог и строить подводные города. Нам стоит посмотреть, как люди занимаются экономическим планированием, как работают над увеличением своих рынков сбыта, экспортом, импортом и так далее, — отметил Корниенко.

Вместе с тем, «слуга» признал наличие негатива «в каждом режиме» и предложил его также обсуждать.

Напомним, недавно китайское издание Global Times также писало о решении МИД Украины отказаться от осуждения геноцида уйгурского народа в ООН. Правозащитники напоминают о гибридной оккупации Гонконга, преступлений Китая в Тибете, агрессии против Тайваня, геноциде уйгурского народа, сокрытии истины о событиях в Ухане, шпионских войнах против Запада, глобальной экономической экспансии. На фоне политики Коммунистической партии Китая ЕС, США и Великобритания сворачивают экономическое сотрудничество с Пекином, а Япония усиливает оборону из-за «красной угрозы».

Источник: «Цензор.НЕТ».