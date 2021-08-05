Штормове попередження оголосили в Україні через циклон Henri

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Штормове попередження оголосили в Україні у четвер, 5 серпня, через циклон Henri. Київ сьогодні накриє гроза, а Карпати — злива.

Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

У четвер в Києві та Київській області синоптики прогнозують грози, вдень подекуди шквали 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

5 та 6 серпня у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях — грози, вдень місцями град та шквали 15−20 м/с, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Окрім цього, сильні дощі заливатимуть ввечері 5 серпня Закарпаття та Карпати, а 6 серпня — західну частину країни. Через зливи у Карпатах ДСНС оголосило другий рівень небезпечності (помаранчевий).

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру попередили, що циклон Henri, насичений вологою з Адріатичного моря, зміщуватиметься через Середньодунайську низовину і наближатиметься до України.

Першими його фронтальні системи зустрінуть саме західні області (найбільш інтенсивні опади очікуються ввечері), також зачепить північні та частково центральні регіони, — розповіли в Укргідрометцентрі.

На решті території сьогодні все ще пануватиме гребінь високого тиску — буде менше хмар та сухо.