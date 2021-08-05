Штормовое предупреждение объявили в Украине из-за циклона Henri

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Штормовое предупреждение объявили в Украине в четверг, 5 августа, из-за циклона Henri. Киев сегодня накроет гроза, а Карпаты — ливень.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В четверг в Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют грозы, днем местами шквалы 15−20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

5 и 6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях — грозы, днем местами град и шквалы 15−20 м/с, — говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме этого, сильные дожди будут заливать вечером 5 августа Закарпатье и Карпаты, а 6 августа — западную часть страны. Из-за ливней в Карпатах ГСЧС объявило второй уровень опасности (оранжевый).

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра предупредили, что циклон Henri, насыщенный влагой из Адриатического моря, будет смещаться через Среднедунайскую низменность и приближаться к Украине.

Первыми его фронтальные системы встретят именно западные области (наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером), также он затронет северные и частично центральные регионы, — рассказали в Укргидрометцентре.

На остальной территории сегодня все еще будет царить гребень высокого давления — следовательно, будет меньше облаков и сухо.