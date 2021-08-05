Невакцинированным иностранцам запретят въезд в США

Вакцинация. Фото: РТ

https://racurs.ua/n158386-nevakcinirovannym-inostrancam-zapretyat-vezd-v-ssha.html

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Вакцинация от коронавируса может стать обязательной для въезда в США. Администрация президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена разрабатывает план, который потребует от всех иностранцев быть полностью вакцинированными против коронавируса.

Такие жесткие меры связаны со штаммом коронавируса «Дельта». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

В администрации Байдена уже работают над подготовкой новой системы восстановления поездок. Она предусматривает поэтапный подход. Белый дом уже обсудил с авиакомпаниями то, как будут внедрять политику требования к вакцинации для иностранцев. Администрация также должна в ближайшее время ответить на вопрос, что будет считаться доказательством вакцинации и какие препараты признают.

Сейчас в США запрещено прибывать большинству иностранцам, которые в течение последних 14 дней находились в Великобритании, странах ЕС, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии. Исключение только для иностранцев, имеющих рабочую визу и работают в социально-значимой отрасли.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Дельта» имеет специфические симптомы, которые отличают его от других мутаций коронавируса. Самыми распространенными симптомами являются лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк.

Источник: Reuters