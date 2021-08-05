Названа причина опасных осложнений при коронавирусе

Коронавирус. Фото: Istock

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Коронавирус в мире заставляет ученых искать разгадку к лечению этой загадочной болезни, спровоцировавшей эпидемию.

Ученые из Университета Альберты в Канаде обнаружили белок в крови, который способствует цитокиновому шторму — опасному состоянию, которое часто становится причиной смерти инфицированных с тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщается в журнале mBio.

Оказалось, что выброс цитокинов связан с уровнем галектина-9 в плазме крови — чем его больше, тем больше вероятность цитокинового шторма.

Исследователи проанализировали плазму крови 120 пациентов с коронавирусом. Оказалось, что уровни галектина-9 у этих пациентов были значительно выше, чем у людей с ВИЧ и раком, у которых содержание этого белка также превосходит норму. Поэтому высокий уровень галектина-9 может служить надежным биомаркером коронавируса, а также предиктором серьезных осложнений.

Галектин-9 связывается с иммунными клетками и заставляет их быстро высвобождать провоспалительные цитокины в ответ на инфекцию. Из-за прогрессирующего воспаления происходит повреждение тканей, из-за чего высвобождается еще больше галектина-9 и активируется еще больше иммунных клеток, производящих цитокины.

Даже если пациенты переживут системное воспаление организма, при котором нарушается работа внутренних органов, они будут страдать от длительных последствий, известных как постковидный синдром.

Хотя лактоза или антитела против галектина-9 могут служить основой для средств, ингибирующих белок, в настоящее время на рынке нет препаратов, специально предназначенных для блокирования галектина-9 у людей. Исследователи планируют доказать, что подавление белка действительно способно уменьшить ущерб организму от цитокинового шторма.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Дельта» имеет специфические симптомы, которые отличают его от других мутаций коронавируса. Самыми распространенными симптомами являются лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк.