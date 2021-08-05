Названа причина небезпечних ускладнень коронавірусу

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n158378-nazvana-prychyna-nebezpechnyh-uskladnen-koronavirusu.html

Ракурс

Коронавірус у світі змушує вчених шукати розгадку до лікування цієї загадкової хвороби, що спровокувала епідемію.

Вчені з Університету Альберти в Канаді виявили білок в крові, який сприяє цитокінового шторму — небезпечного стану, який часто стає причиною смерті інфікованих з важкою формою коронавірусу. Про це повідомляється в журналі mBio.

Виявилося, що викид цитокінів пов’язаний з рівнем галектіна-9 в плазмі крові — чим його більше, тим більша ймовірність цитокінового шторму.

Дослідники проаналізували плазму крові 120 пацієнтів з коронавірусом. Виявилося, що рівні галектіна-9 у цих пацієнтів були значно вищими, ніж у людей з ВІЛ і раком, у яких вміст цього білка також перевищує норму. Тому високий рівень галектіна-9 може бути надійним біомаркером коронавірусу, а також предиктором серйозних ускладнень.

Галектін-9 зв’язується з імунними клітинами та змушує їх швидко вивільняти прозапальні цитокіни у відповідь на інфекцію. Через швидкий прогрес запалення відбувається пошкодження тканин, через що вивільняється ще більше галектіна-9 і активується ще більше імунних клітин, які виробляють цитокіни.

Навіть якщо пацієнти переживуть системне запалення організму за якого порушується робота внутрішніх органів, вони будуть страждати від тривалих наслідків, відомих як постковідний синдром.

Хоча лактоза або антитіла проти галектіна-9 можуть служити основою для засобів, що пригнічують білок, в цей час на ринку немає препаратів, спеціально призначених для блокування галектіна-9 у людей. Дослідники планують довести, що придушення білка дійсно здатне зменшити шкоду організму від цитокінового шторму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» має специфічні симптоми, які відрізняють його від інших мутацій коронавірусу. Найпоширенішими симптомами є лихоманка, головний біль, біль в горлі і нежить.