Мораторій на додаткові дози вакцин вимагає впровадити ВООЗ

ВООЗ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n158368-moratoriy-na-dodatkovi-dozy-vakcyn-vymagaie-vprovadyty-vooz.html

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Вакцинація від коронавірусу у світі триває, однак не всі країни дістали достатню кількість препаратів для щеплення.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреїсус закликав запровадити мораторій на додаткові дози вакцин проти коронавірусу до кінця вересня. Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

Це повинно розв’язати питання нестачі препаратів у країнах з низьким рівнем щеплення.

Світова спільнота повинна встановити мораторій на бустерні щеплення від коронавірусу щонайменше до кінця вересня, щоб направити вільні вакцини в держави з низькими доходами, які в них сильно потребуються, — заявив очільник ВООЗ.



Наразі співвідношення вакцин до населення у бідних країнах становить 1,5 препарати на 100 осіб. Також у ВООЗ нагадали, що до кінця вересня кожна країна світу повинна щепити щонайменше 10% свого населення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні, за результатом якої можна дістати внутрішній COVID-сертифікат, триває. Після проходження повного курсу щеплень українці отримають сертифікат, який стане «перепусткою» в публічні заклади в країні під час посилення карантину.