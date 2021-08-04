Мораторий на дополнительные дозы вакцин требует внедрить ВОЗ

ВОЗ. Фото: РБК

https://racurs.ua/n158368-moratoriy-na-dopolnitelnye-dozy-vakcin-trebuet-vnedrit-voz.html

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Вакцинация от коронавируса в мире продолжается, однако не все страны получили достаточное количество препаратов для прививки.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус призвал ввести мораторий на дополнительные дозы вакцин против коронавируса до конца сентября. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем прививки.

Мировое сообщество должно установить мораторий на бустерные прививки от коронавируса минимум до конца сентября, чтобы направить свободные вакцины в государства с низкими доходами, которые в них сильно нуждаются, — заявил глава ВОЗ.



Сейчас соотношение вакцин к населению в бедных странах составляет 1,5 препарата на 100 человек. Также в ВОЗ напомнили, что до конца сентября каждая страна мира должна прививать не менее 10% своего населения.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине, по результатам которой можно получить внутренний COVID-сертификат, продолжается. После прохождения полного курса прививок украинцы получат сертификат, который станет «пропуском» в публичные учреждения в стране во время ужесточения карантина.