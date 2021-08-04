Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кримская платформа. Фото:

До «Кримської платформи» долучився важливий партнер — МЗС

4 сер 2021, 17:40
999

«Кримська платформа» поповнилася новим учасником. Ще одна країна приєдналася до участі в саміті.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це важливий партнер країни. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Щойно отримали ще одне підтвердження участі в «Кримській платформ"і від важливого партнера. Кількість учасників досягла 31-го та пішла на четвертий десяток. Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму, — написав він.


Як відомо, до саміту «Кримської платформи» приєднаються 30 країн, а декларація саміту перебуває на фінальній стадії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Кримська платформа», яка має виступити механізмом повернення Криму до України, відбуватиметься за участі міністра транспорту США Пітера Буттіджеджа.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів