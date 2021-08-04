Кримская платформа. Фото:

https://racurs.ua/ua/n158367-do-krymskoyi-platformy-doluchyvsya-vajlyvyy-partner-mzs.html

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«Кримська платформа» поповнилася новим учасником. Ще одна країна приєдналася до участі в саміті.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це важливий партнер країни. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Щойно отримали ще одне підтвердження участі в «Кримській платформ"і від важливого партнера. Кількість учасників досягла 31-го та пішла на четвертий десяток. Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму, — написав він.



Як відомо, до саміту «Кримської платформи» приєднаються 30 країн, а декларація саміту перебуває на фінальній стадії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Кримська платформа», яка має виступити механізмом повернення Криму до України, відбуватиметься за участі міністра транспорту США Пітера Буттіджеджа.