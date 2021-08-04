Крымская платформа. Фото:

https://racurs.ua/n158367-k-krymskoy-platforme-prisoedinilsya-vajnyy-partner-mid.html

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«Крымская платформа» пополнилась новым участником. Еще одна страна присоединилась к участию в саммите.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это важный партнер страны. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Только получили еще одно подтверждение участия в «Крымской платформе» от важного партнера. Количество участников достигло 31-го и пошло на четвертый десяток. Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма, — написал он.



Как известно, к саммиту «Крымской платформы» присоединятся 30 стран, а декларация саммита находится на финальной стадии.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Крымская платформа», которая должна выступить механизмом возвращения Крыма в Украину, будет проходить при участии министра транспорта США Питера Буттиджеджа.