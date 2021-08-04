Двух российских генералов подозревают в организации Иловайского котла. Фото: patrioty.org.ua

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Ракурс

Генералы Вооруженных сил России подозреваются в вероломном убийстве защитников Украины во время Иловайского котла.

Заместителя главнокомандующего сухопутных войск ВС РФ и начальника центрального командного пункта российского Генштаба могут объявить в розыск. Им вручили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством. Об этом 4 августа сообщил Офис генерального прокурора.

Следователи установили, что оккупанты организовали и совершили вероломное убийство украинских защитников возле Иловайска во время их выхода из окружения так называемым «зеленым коридором». Также подозреваемые в течение 2014−2015 годов руководили подразделениями российской армии и воевали против Украины.

Сейчас у Венедиктовой решают вопрос об объявлении военных в розыск.

Как известно, в августе 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском. Российские оккупанты открыли огонь по украинским военным, которые отходили по условленному ранее «зеленому» коридору. Враг убил 368 бойцов, еще 300 военнослужащих попали в плен.

Напомним, в феврале Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны России Андрею Картаполову, который в январе-феврале 2015 года планировал и координировал действиями регулярных войск РФ и боевиков ДНР-ЛНР возле города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.