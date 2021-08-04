Погода в Украине. Фото: Istock

https://racurs.ua/n158365-grozy-i-shkvalnyy-veter-pogoda-na-5-avgusta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 5 августа ожидается преимущественно грозовая, местами возможны шквалы. На западе станет прохладнее из-за осадков, юг будет оставаться горячей точкой на карте. Температура воздуха достигнет отметки +32°.

Днем столбики термометров покажут от +23° до +32°. Ветер обещают юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 5 августа прогнозируется дождливая, возможен шквальный ветер. Ночью температура воздуха опустится до отметки +15°, а днем будет держаться на уровне от +24° до +26° тепла.

Погода в Харькове встретит высокими градусами. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +14° до +16°, а днем столбики термометра застынут на уровне +31°.

Погодные условия в Одессе ожидаются жаркие и солнечные. Город днем прогреется до +32°, ночью столбики термометров покажут +22°.

Погода во Львове прогнозируется дождливая, местами ударит молния. Температурные показатели будут следующими: ночью +14…+16° тепла, а днем +24…+26° тепла.

Погода в Карпатах 5 августа будет дождливой, возможны шквалы и грозы. Столбики термометров в темное время суток покажут от +14° до +16° тепла, а днем температура достигнет +27° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 августа ожидается спокойная, возможны незначительные магнитные возмущения.