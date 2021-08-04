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Погода в Украине. Фото: Istock
Грозы и шквальный ветер — погода на 5 августа (КАРТА)https://racurs.ua/n158365-grozy-i-shkvalnyy-veter-pogoda-na-5-avgusta-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 5 августа ожидается преимущественно грозовая, местами возможны шквалы. На западе станет прохладнее из-за осадков, юг будет оставаться горячей точкой на карте. Температура воздуха достигнет отметки +32°.
Днем столбики термометров покажут от +23° до +32°. Ветер обещают юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
Погода в Киеве 5 августа прогнозируется дождливая, возможен шквальный ветер. Ночью температура воздуха опустится до отметки +15°, а днем будет держаться на уровне от +24° до +26° тепла.
Погода в Харькове встретит высокими градусами. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +14° до +16°, а днем столбики термометра застынут на уровне +31°.
Погодные условия в Одессе ожидаются жаркие и солнечные. Город днем прогреется до +32°, ночью столбики термометров покажут +22°.
Погода во Львове прогнозируется дождливая, местами ударит молния. Температурные показатели будут следующими: ночью +14…+16° тепла, а днем +24…+26° тепла.
Погода в Карпатах 5 августа будет дождливой, возможны шквалы и грозы. Столбики термометров в темное время суток покажут от +14° до +16° тепла, а днем температура достигнет +27° тепла по Цельсию.
Геомагнитная обстановка в Украине 5 августа ожидается спокойная, возможны незначительные магнитные возмущения.
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