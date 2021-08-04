Погода в Україні. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158365-grozy-ta-shkvalnyy-viter-pogoda-na-5-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 5 серпня очікується переважно грозова, місцями можливі шквали. На заході стане прохолодніше через опади, південь залишатиметься найгарячішою точкою на карті. Температура повітря досягне позначки +32°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +23° до +32°. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 5 серпня прогнозується дощова, можливий шквальний вітер. Вночі температура повітря опуститься до позначки +15°, а вдень триматиметься на рівні від +24° до +26° тепла.

Погода в Харкові зустріне високими градусами. Температура повітря вночі досягне позначки від +14° до +16°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +31°.

Погодні умови в Одесі очікуються спекотні та сонячні. Місто вдень прогріється до +32°, вночі стовпчики термометрів покажуть +22°.

Погода у Львові прогнозується дощова, місцями вдарить блискавка. Температурні показники будуть такими: уночі +14…+16° тепла, а вдень +24…+26° тепла.

Погода в Карпатах 5 серпня буде дощовою, можливі шквали та грози. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +14° до +16° тепла, а вдень температура сягне +27° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 серпня очікується спокійна, можливі незначні магнітні збурення.