НАБУ повідомило про підозру голові Харківської облради

Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян. Фото: babel.ua

https://racurs.ua/ua/n158364-nabu-povidomylo-pro-pidozru-golovi-harkivskoyi-oblrady.html

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Голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна підозрюють в причетності до одержання хабаря.

Детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже повідомили про підозру чиновнику. В ході розслідування НАБУ отримало докази причетності Товмасяна до організації вимагання хабара від керівників державних підприємств Харківської області. Про це 4 серпня повідомив журналіст Юрій Бутусов на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що з огляду на високий державний статус Товмасяна підозру йому підписав виконувач обов’язків генерального прокурора Роман Говда. Слідчі вважають, що голова облради створив злочинне угрупування разом з головою фракції «Опозиційної платформи — За життя» в Харківській облраді Андрієм Малишем.

Під час обшуку Товмасян викинув у вікно обидва своїх телефони, але це не допомогло «слузі народу» приховати свої контакти, — пише Бутусов.



Як відомо, ввечері 22 липня правоохоронці викрили на одержанні хабара заступника голови Харківської облради та адвоката. За версією слідства, чиновник і його спільник вимагали гроші у директора одного з харківських комунальних підприємств й за це обіцяли не звільняти його з посади. Зловмисників затримали про отриманні частини хабаря.

Нагадаємо, депутат від «Євросолідарності» Артур Герасимов забув задекларувати маєток в Іспанії, тому Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочало кримінальне провадження.