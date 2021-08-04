Паління сміття призвело до лісової пожежі, фото: ДСНС

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Житель Тернопільщини відшкодує державі 175 тис. грн — в таку суму оцінено збиток, який він завдав, влаштувавши спалювання сміття, котре призвело до лісової пожежі.

Про це сьогодні, 4 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що інцидент стався у травні цього року. В результаті було розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження лісових масивів вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу.

Шумський райсуд нещодавно визнав чоловіка винним у скоєнню цього правопорушення і засудив його до двох років обмеження волі з випробувальним терміном на один рік. Також суд задовольнив позов прокурора щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на суму понад 175 тис. грн.

У період оголошення надзвичайного рівня пожежної небезпеки будь-які дії громадян, навмисні, або ні, що призводять до масштабних пожеж, можуть мати катастрофічні наслідки, — наголошують у ДСНС. — Законодавство передбачає як штрафи, так і більш суворі вироки за навмисні підпали або необережність, що спричинила масштабну пожежу.



У відомстві зазначають, що з початку року ліквідували вже понад 4 тис. пожеж у лісах, сільгоспугіддях, торфовищах та на відкритій території.

Нагадаємо, торік в Україні посилили відповідальність за паління сухої трави, листя і забруднення повітря.