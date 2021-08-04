Сжигание мусора привело к лесному пожару, фото: ГСЧС

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Житель Тернопольской возместит государству 175 тыс. грн — в такую сумму оценен ущерб, который он нанес, устроив сжигание мусора, которое привело к лесному пожару.

Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в мае этого года. В результате было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение лесных массивов огнем или иным общеопасным способом) Уголовного кодекса.

Шумский райсуд недавно признал мужчину виновным в совершение этого правонарушения и приговорил его к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком на один год. Также суд удовлетворил иск прокурора о возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушением на сумму свыше 175 тыс. грн.

В период чрезвычайного уровня пожарной опасности любые действия граждан, умышленные или нет, приводящие к масштабным пожарам, могут иметь катастрофические последствия, — подчеркивают в ГСЧС. — Законодательство предусматривает как штрафы, так и более суровые приговоры за умышленные поджоги или неосторожность, вызвавшую масштабный пожар.



В ведомстве отмечают, что с начала года ликвидировали уже более 4 тыс. пожаров в лесах, сельхозугодьях, торфяниках и на открытой территории.

Напомним, в прошлом году в Украине усилили ответственность за сжигание сухой травы, листьев и загрязнение воздуха.