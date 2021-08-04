ЕС признал COVID-паспорта в “Дії” на техническом уровне - что дальше

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Цифровые COVID-паспорта граждан Украины, которые находятся в приложении «Дія», успешно прошли техническую оценку в Европейском Союзе.

Об этом 4 августа сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Телеграм-канале.

COVID-сертификаты в «Дії» успешно прошли техническую оценку в ЕС. На шаг ближе к признанию наших COVID-документов в Европе, — написал чиновник.

По словам Федорова, в Брюсселе высоко оценили сроки реализации, точность и соответствие украинских электронных документов требованиям Евросоюза, в частности электронному сертификату ЕС (EU Digital COVID Certificate), утвержденному Европейской комиссией.

Последний шаг — политическая часть: согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующего меморандума, — пояснил Федоров.

Заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб добавил, что сегодняшнее решение стало решающим этапом «взаимного признания цифровых сертификатов для путешествий».

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами по запуску цифровых сертификатов вакцинации от коронавируса. 14 июля Кабинет министров внес изменения в COVID-сертификаты. Срок их действия составит 180 суток, а ПЦР-тестов — 72 часа.

Разработкой и технической реализацией COVID-сертификатов совместно занимаются команды Минцифры, Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья Украины, Министерства иностранных дел, Госпогранслужбы.