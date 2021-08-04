ЄC визнав COVID-паспорти в “Дії” на технічному рівні — що далі

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Цифрові COVID-паспорти громадян України, які містяться у додатку «Дія», успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.

Про це 4 серпня повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

COVID-сертифікати в «Дії» успішно пройшли технічну оцінку в ЄС. На крок ближче до визнання наших COVID-документів в Європі, — написав чиновник.

За словами Федорова, у Брюсселі високо оцінили терміни реалізації, точність і відповідність українських електронних документів вимогам Євросоюзу, зокрема електронному сертифікату ЄС (EU Digital COVID Certificate), затвердженому Європейською комісією.

Останній крок — політична частина взаємовизнання: узгодження від Єврокомісії і підписання відповідного меморандуму, — пояснив Федоров.

Заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб додав, що сьогоднішнє рішення стало вирішальним етапом «взаємовизнання цифрових сертифікатів для подорожей».

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна діє синхронізовано з європейськими партнерами щодо запуску цифрових сертифікатів вакцинації від коронавірусу. 14 липня Кабінет міністрів вніс зміни до COVID-сертифікатів. Термін їхньої дії становитиме 180 діб, а ПЛР-тестів — 72 год.

Розробкою і технічною реалізацією COVID-сертифікатів спільно займаються команди Мінцифри, Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я України, Міністерства закордонних справ, Держприкордонслужби.