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Зеленский назначил Чауса председателем ОГА. Фото: ОП

Зеленский назначил Чауса председателем ОГА (ФОТО)

4 авг 2021, 16:05
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Новым председателем Черниговской областной государственной администрации назначили Вячеслава Чауса.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ. Глава государства провел личную встречу с новым главой области в Офисе президента и вручил Чаусу служебное удостоверение. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба ОП.

На Банковой отметили, что Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Новый губернатор имеет юридическое и экономическое образование. До назначения председателем облгосадминистрации он работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам «Укргаздобычи».

Кабинет министров согласовал назначение нового главы Черниговской ОГА 28 июля. Кандидатуру Чауса чиновники одобрили после короткого онлайн-собеседования.


Зеленский назначил Чауса председателем ОГА. Фото: ОП

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность председателя Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицкого, который с сентября 2020 года по июнь 2021 года был заместителем министра инфраструктуры Украины.

Источник: Ракурс


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