Зеленський призначив Чауса головою ОДА. Фото: ОП

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Новим головою Чернігівської обласної державної адміністрації призначили В’ячеслава Чауса.

Президент України Володимир Зеленський вже підписав відповідний указ. Глава держави провів особисту зустріч з новопризначеним очільником області в Офісі президента й вручив Чаусу службове посвідчення. Про це 4 серпня повідомила прес-служба ОП.

На Банковій зазначили, що В’ячеслав Чаус народився у Чернігові в серпні 1977 року. Новий губернатор має юридичну та економічну освіту. До призначення головою облдержадміністрації він працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань «Укргазвидобування».

Кабінет міністрів погодив призначення нового очільника Чернігівської ОДА 28 липня. Кандидатуру Чауса урядовці схвалили після короткої онлайн-співбесіди.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького, який з вересня 2020 року до червня 2021 року був заступником міністра інфраструктури України.