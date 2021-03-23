В Украине усилена ответственность за выжигание сухой травы, фото: ГСЧС

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Выжигание сухой травы наносит вред не только окружающей среде, но и здоровью людей, а поэтому запрещено в Украине. Несмотря на усиление в прошлом году ответственности за такие действия, подобные инциденты до сих пор случаются.

Так, на Закарпатье двух человек привлекли к административной ответственности за случаи сжигания сухой растительности на открытых территориях, произошедшие 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Первый инцидент произошел в урочище Кирпичный, расположенном в селе Дубровка Иршавской территориальной общины. Здесь во время рыбалки местный житель решил поджечь сухую траву на берегу сельского пруда. Площадь пожара, который ликвидировали пожарные, составила 0,02 га.

Другой случай произошел в урочище Кичира, расположенном на территории Межгорской территориальной общины. Там местный житель решил избавиться сухой растительности путем ее сжигания. Огонь заметили случайные прохожие и вызвали пожарных, которые ликвидировали возгорание на площади 0,02 га.

Поджигатели заплатят в госбюджет более 6 тыс. грн.

Согласно нормам законодательства, поджигателям сухой травы и листьев грозит штраф в размере до 153 тыс. грн, а в случае тяжелых последствий для природы — тюремное заключение на срок до пяти лет.

Спасатели подчеркивают, что сжигание сухой растительности и мусора на открытых территориях наносит вред не только окружающей среде, но и здоровью людей.

Напомним, в Украине недавно ужесточили ответственность за действия, которые приводят к лесным пожарам.