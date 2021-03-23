В Україні посилена відповідальність за випалювання сухої трави, фото: ДСНС

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Випалювання сухої трави завдає шкоди не лише навколишньому середовищу, а й здоров’ю людей, а тому заборонене в Україні. Попри посилення торік відповідальності за такі дії, подібні інциденти досі трапляються.

Так, на Закарпатті двох осіб притягнули до адмінвідповідальності за випадки спалювання сухої рослинності на відкритих територіях, які сталися 21 березня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Перший інцидент стався в урочищі Кірпічний, розташованому в селі Дубрівка Іршавської територіальної громади. Тут під час риболовлі місцевий житель вирішив підпалити суху траву на березі сільського ставка. Площа пожежі, яку ліквідували вогнеборці, становила 0,02 га.

Інший випадок стався в урочищі Кичира, розташованому на території Міжгірської територіальної громади. Там місцевий житель вирішив позбутися сухої рослинності шляхом її спалення. Пожежу помітили випадкові перехожі й викликали вогнеборців, котрі ліквідували займання на площі 0,02 га.

Палії сплатять у держбюджет понад 6 тис. грн.

Згідно із нормами законодавства, паліям сухої трави та листя загрожує штраф в розмірі до 153 тис. грн, а в разі тяжких наслідків для природи — тюремне ув’язнення на строк до п’яти років.

Рятувальники наголошують, що спалювання сухої рослинності та сміття на відкритих територіях завдає шкоди не лише навколишньому середовищу, а й здоров’ю людей.

Нагадаємо, в Україні нещодавно посилили відповідальність за дії, які призводять до лісових пожеж.