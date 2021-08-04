НАБУ сообщило о подозрении председателю Харьковского облсовета

Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян. Фото: babel.ua

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Ракурс

Председателя Харьковского областного совета Артура Товмасяна подозревают в причастности к получению взятки.

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже сообщили о подозрении чиновнику. В ходе расследования НАБУ получило доказательства причастности Товмасяна к организации вымогательства взятки от руководителей государственных предприятий Харьковской области. Об этом 4 августа сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что, учитывая высокий государственный статус Товмасяна подозрение ему подписал исполняющий обязанности генерального прокурора Роман Говда. Следователи считают, что глава облсовета создал преступную группировку вместе с главой фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Харьковском облсовете Андреем Малишем.

Во время обыска Товмасян выбросил в окно оба своих телефона, но это не помогло «слуге народа» скрыть свои контакты, — пишет Бутусов.



Как известно, вечером 22 июля правоохранители разоблачили на получении взятки заместителя председателя Харьковского облсовета и адвоката. По версии следствия, чиновник и его сообщник вымогали деньги у директора одного из харьковских коммунальных предприятий и за это обещали не увольнять его с должности. Злоумышленников задержали о получении части взятки.

Напомним, депутат от «Евросолидарности» Артур Герасимов забыл задекларировать имение в Испании, поэтому Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры начало уголовное производство.