Двох російських генералів підозрюють в організації Іловайського котла. Фото: patrioty.org.ua

https://racurs.ua/ua/n158366-dvoh-rosiyskyh-generaliv-pidozruut-v-organizaciyi-ilovayskogo-kotla.html

Ракурс

Генерали Збройних сил Росії підозрюються у віроломному вбивстві захисників України під час Іловайського котла.

Заступника головнокомандувача сухопутних військ ЗС РФ та начальника центрального командного пункту російського Генштабу можуть оголосити у розшук. Їм вручили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Про це 4 серпня повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідчі встановили, що окупанти організували та здійснили віроломне вбивство українських захисників біля Іловайська під час їх виходу з оточення так званим «зеленим коридором». Також підозрювані впродовж 2014−2015 років керували підрозділами російської армії й воювали проти України.

Зараз у Венедіктової вирішують питання щодо оголошення військових у розшук.

Як відомо, у серпні 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Російські окупанти відкрили вогонь по українських військових, які відходили по домовленому раніше «зеленому» коридору. Ворог вбив 368 бійців, ще 300 військовослужбовці потрапили в полон.

Нагадаємо, у лютому Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Росії Андрію Картаполову, який у січні-лютому 2015 року планував і координував діями регулярних військ РФ і бойовиків ДНР-ЛНР біля міста Дебальцево і прилеглих до нього населених пунктів.