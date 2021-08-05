Веслувальниця Лузан виборола «бронзу» на Олімпіаді

Людмила Лузан. Фото: трансляція Олімпіади

https://racurs.ua/ua/n158377-vesluvalnycya-luzan-vyborola-bronzu-na-olimpiadi.html

Ракурс

На Олімпіаді-2020 українська веслувальниця Людмила Лузан здобула бронзову медаль у веслуванні на байдарках і каное.

Лузан фінішувала третьою в дисципліні каное-одиночка на дистанції 200 метрів із результатом 47.034 секунди, обійшовши на 0.08 секунди польську спортсменку й чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську. Про це стало відомо з трансляції Олімпіади.

«Золото» завоювала американка Невін Харрісон, другою фінішувала Лоренс Вінсент-Ляпонт із Канади. Додамо, що жіноча програма в каное-спринті є дебютною в програмі на Олімпійських Іграх-2020 у Токіо. Ця медаль стала дванадцятою для України на Олімпіаді.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народний депутат зі «Слуги народу» Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном. У фіналі Олімпіади українець здолав триразового призера чемпіонатів світу — представника Угорщини Віктора Лорінца. Для Беленюка фінал Олімпіади в Токіо став другим у кар'єрі. У 2016 році він також дійшов до фіналу, але програв і став володарем срібної медалі.