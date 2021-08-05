Гребчиха Лузан завоевала «бронзу» на Олимпиаде

Лузан. Фото: трансляция

https://racurs.ua/n158377-grebchiha-luzan-zavoevala-bronzu-na-olimpiade.html

Ракурс

На Олимпиаде-2020 украинская спортсменка Людмила Лузан получила бронзовую медаль в гребле на байдарках и каноэ.

Лузан финишировала третьей в дисциплине каноэ-одиночка на дистанции 200 метров с результатом 47.034 секунды, обойдя на 0.08 секунды польскую спортсменку и действующую чемпионку Европы Дороту Боровске. Об этом стало известно из трансляции Олимпиады.

«Золото» завоевала американка Невин Харрисон, второй финишировала Лоренс Винсент-Ляпонт из Канады. Добавим, что женская программа в каноэ-спринте является дебютной в программе на Олимпийских Играх-2020 в Токио. Эта медаль стала двенадцатой для Украины на Олимпиаде.

Напомним, ранее мы сообщали, что народный депутат из «Слуги народа» Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом. В финале Олимпиады украинец одолел трехкратного призера чемпионатов мира — представителя Венгрии Виктора Лоринца. Для Беленюка финал Олимпиады в Токио стал вторым в карьере. В 2016 году он также дошел до финала, но проиграл и стал обладателем серебряной медали.