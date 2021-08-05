В финал Олимпиады вышел украинский боксер Хижняк. Фото: Главком

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Ракурс

Александр Хижняк, украинский боксер, 5 августа провел полуфинальный бой против представителя Филиппин Эумира Марсиала.

Украинский боксер вышел в финал Олимпиады-2020. Бой состоялся в весовой категории до 75 кг. Об этом стало известно из трансляции Олимпиады.

Боксеры активно начали поединок и устроили жесткий размен ударами, а у филиппинца после первого раунда появилось рассечение.

Несмотря на это именно Марсиаль захватил у судей лидерство по очкам. Во втором раунде Хижняк добавил в активности, но три из пяти судей снова отдали перевес филиппинцу.

Украинец сломал ход поединка в решающей трехминутке, в которой ему предпочтение отдали все судьи. В итоге Хижняк победил раздельным решением — 3:2, вышел в финал и гарантировал Украине как минимум «серебро».

Финальный бой, в котором и состоится борьба за «золото», пройдет 7 августа.

Напомним, на Олимпиаде-2020 украинская спортсменка Людмила Лузан получила бронзовую медаль в гребле на байдарках и каноэ.

Украинка финишировала третьей в дисциплине каноэ-одиночка на дистанции 200 м с результатом 47.034 секунды, обойдя на 0.08 секунды польскую спортсменку и действующую чемпионку Европы Дороту Боровске.