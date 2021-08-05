Ученые сообщили о неоднородном увеличении ядра Земли

https://racurs.ua/n158384-uchenye-soobschili-o-neodnorodnom-uvelichenii-yadra-zemli.html

Ракурс

Ядро Земли увеличивается с восточной стороны быстрее, чем с западной. К такому мнению пришла группа ученых из Бристольского и Кембриджского университетов Джессика Ирвинг и Санни Коттаар на основе нового исследования внутреннего ядра нашей планеты. Исследователи утверждают, что скорость сейсмических волн, проходящих через внутреннее ядро, неожиданно меняется. Ученые сделали вывод, что во внутреннем ядре происходило что-то асимметричное.

Ученые пытаются также установить реальный возраст внутреннего ядра и частично раскрыть загадку формирования магнитного поля Земли. Об этом сообщает Big Think.

Внутреннее твердое металлическое ядро Земли, которое находится на глубине более 5 тыс. км, было обнаружено в 1936 году. Ученые предполагают, что ядро планеты начало формироваться 4,5 млрд лет назад. Этот процесс занял около 200 млн лет. За это время гравитация притягивала более тяжелое железо в центр молодой планеты.

За время формирования Земли создавалось много тепла внутри самой планеты, а потеря этого тепла от радиоактивного распада стало движущей силой для планеты. В то же время потеря тепла внутри Земли способствует сильному потоку жидкого железа во внешнем ядре, которое создает магнитное поле. В процессе постепенного охлаждения температура в центре планеты упала до нижней точки плавления железа при экстремальных давлениях, и внутреннее ядро начало кристаллизоваться.