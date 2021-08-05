Обстрел многоэтажки на Донбассе. Фото: Facebook

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Ракурс

Война на Донбассе обострилась в последние дни. Пророссийские наемники обстреляли многоэтажку в Красногоровке Донецкой области.

В результате обстрела ранение получил один местный житель. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

По его словам, прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной. Из-за обстрела был ранен человек — местный житель.

Раненый человек — местный житель 1965 года, — отметил Кириленко.

На месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы сообщали, что война на Донбассе продолжается, а российские наемники и дальше нарушают режим прекращения огня. 15 июля оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.