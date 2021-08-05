Свыше тысячи больных в Украине — когда ожидать новую вспышку COVID-19

https://racurs.ua/n158382-svyshe-tysyachi-bolnyh-v-ukraine-kogda-ojidat-novuu-vspyshku-covid-19.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по данным на утро 5 августа обнаружили у свыше тысячи граждан. В частности, заболел 81 ребенок и 37 медработников. С начала недели в Украине прослеживается систематическое увеличение суточного прироста больных — на 100−150 человек ежедневно.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в:

Киеве (187),

Одесской области (75),

Запорожской области (62),

Харьковской области (59),

Винницкой области (57).

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2,25 млн случаев инфицирования. Из них более 53 тыс. человек умерли от осложнений заболевания.

Кроме того, за сутки медики вакцинировали почти 159 тыс. человек. В течение суток работали 880 мобильных бригад.

По прогнозу Киевской школы экономики (KSE), в Украине в ближайшие две недели ожидается вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом у 20 украинских регионах увеличивается число госпитализаций. В частности, в зоне риска находятся Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области, которые составляют половину всего роста госпитализаций в стране.