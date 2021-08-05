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Ракурс
Понад тисячу хворих в Україні, за два тижні очікується спалах COVID-19

Понад тисячу хворих в Україні, за два тижні очікується спалах COVID-19

5 сер 2021, 09:35
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Коронавірус в Україні станом на ранок 5 серпня виявили у понад тисячі громадян. Зокрема, захворіла 81 дитина та 37 медпрацівників. Від початку тижня в Україні простежується систематичне збільшення добового приросту хворих на 100−150 осіб щодня.

Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у:

  • Києві (187),

  • Одеській області (75),

  • Запорізькій області (62),

  • Харківській області (59),

  • Вінницькій області (57).

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2,25 млн випадків інфікування. З них понад 53 тис. осіб померли від ускладнень захворювання.

Крім того, за добу медики вакцинували майже 159 тис. осіб. Протягом доби працювали 880 мобільних бригад.


Коронавірус в Україні

За прогнозом Київської школи економіки (KSE), в Україні в найближчі два тижні очікується спалах захворюваності коронавірусом. При цьому в 20 українських регіонах збільшується кількість госпіталізацій. Зокрема, в зоні ризику знаходяться Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська ТА Хмельницька області, які складають половину всього зростання госпіталізацій в країні.

Джерело: Ракурс


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