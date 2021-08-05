Понад тисячу хворих в Україні, за два тижні очікується спалах COVID-19

https://racurs.ua/ua/n158382-ponad-tysyachu-hvoryh-v-ukrayini-za-dva-tyjni-ochikuietsya-spalah-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус в Україні станом на ранок 5 серпня виявили у понад тисячі громадян. Зокрема, захворіла 81 дитина та 37 медпрацівників. Від початку тижня в Україні простежується систематичне збільшення добового приросту хворих на 100−150 осіб щодня.

Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у:

Києві (187),

Одеській області (75),

Запорізькій області (62),

Харківській області (59),

Вінницькій області (57).

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2,25 млн випадків інфікування. З них понад 53 тис. осіб померли від ускладнень захворювання.

Крім того, за добу медики вакцинували майже 159 тис. осіб. Протягом доби працювали 880 мобільних бригад.

За прогнозом Київської школи економіки (KSE), в Україні в найближчі два тижні очікується спалах захворюваності коронавірусом. При цьому в 20 українських регіонах збільшується кількість госпіталізацій. Зокрема, в зоні ризику знаходяться Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська ТА Хмельницька області, які складають половину всього зростання госпіталізацій в країні.