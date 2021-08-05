Фірташ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158381-firtash-zalyshyvsya-bez-zavodu-sud-povernuv-yogo-derjavi.html

Ракурс

Дмитро Фірташ, український олігарх, залишився без Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Господарський суд Запорізької області повернув його у власність держави. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) на своїй сторінці в Facebook.

Фонд держмайна призначив нового керівника Запорізького титано-магнієвого комбінату, який належав компаніям з орбіти Дмитра Фірташа. У САП нагадали, що відповідне рішення суд уже виносив у липні 2018 року, але тоді Верховний суд постановив повернути справу на повторний розгляд.

Повідомляється, що замість модернізації заводу кошти інвестора в розмірі 110 млн доларів витратили, щоби погасити борги комбінату перед кредиторами, пов’язаними з DF Group. Надалі ці кошти вивели з України в офшори, а на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки та оборони (РНБО) продовжила на три роки запроваджені три роки тому персональні економічні санкції та наклала санкції на окремих олігархів. Санкції наклали на українського бізнесмена Дмитра Фірташа та російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.