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Ракурс
Голос. Фото: Facebook

Розкол «Голосу» — Івано-Франківський осередок вийшов із партії

5 сер 2021, 09:14
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Розкол «Голосу» продовжується — команда осередку партії в Івано-Франківську залишила політсилу в повному складі.

Причиною цього стало незадоволення керівництвом партії. Про це стало відомо зі сторінки осередку в Facebook.

Замість дотримування демократичних цінностей, чинна голова партії з близьким оточенням вирішили узурпувати в ній владу, та розподілити її поміж своїми довіреними людьми. Точкою неповернення стала імітація так званого «з'їзду партії» який на 85% складався з лояльних людей до Кіри Рудик, The End Голос, — заявили в осередку.


Там додали, що не хочуть бути маріонетками в чиїхось руках, а тому Івано-Франківський міський осередок у повному складі прийняв рішення про вихід із «Голосу».

Партію залишили:

  • Христина Самуляк;
  • Влад Гузій;
  • Марат Воробйов;
  • Ігор Бартків;
  • Максим Корнієнко;
  • Володимир Гутовський;
  • Ольга Гнатковська;
  • Олечка Зінько;
  • Світлана Вінтонюк;
  • Денис Трібнер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з’їзд «Голосу», який проігнорувала частина парламентарів, а деякі партійці влаштували демарш, вирішив виключити зі складу політичної сили сімох народних депутатів.

Джерело: Ракурс


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