Розкол «Голосу» — Івано-Франківський осередок вийшов із партіїhttps://racurs.ua/ua/n158380-rozkol-golosu-ivano-frankivskyy-oseredok-vyyshov-iz-partiyi.htmlРакурс
Розкол «Голосу» продовжується — команда осередку партії в Івано-Франківську залишила політсилу в повному складі.
Причиною цього стало незадоволення керівництвом партії. Про це стало відомо зі сторінки осередку в Facebook.
Замість дотримування демократичних цінностей, чинна голова партії з близьким оточенням вирішили узурпувати в ній владу, та розподілити її поміж своїми довіреними людьми. Точкою неповернення стала імітація так званого «з'їзду партії» який на 85% складався з лояльних людей до Кіри Рудик, The End Голос, — заявили в осередку.
Там додали, що не хочуть бути маріонетками в чиїхось руках, а тому Івано-Франківський міський осередок у повному складі прийняв рішення про вихід із «Голосу».
Партію залишили:
- Христина Самуляк;
- Влад Гузій;
- Марат Воробйов;
- Ігор Бартків;
- Максим Корнієнко;
- Володимир Гутовський;
- Ольга Гнатковська;
- Олечка Зінько;
- Світлана Вінтонюк;
- Денис Трібнер.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з’їзд «Голосу», який проігнорувала частина парламентарів, а деякі партійці влаштували демарш, вирішив виключити зі складу політичної сили сімох народних депутатів.