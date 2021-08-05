Голос. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n158380-rozkol-golosu-ivano-frankivskyy-oseredok-vyyshov-iz-partiyi.html

Ракурс

Розкол «Голосу» продовжується — команда осередку партії в Івано-Франківську залишила політсилу в повному складі.

Причиною цього стало незадоволення керівництвом партії. Про це стало відомо зі сторінки осередку в Facebook.

Замість дотримування демократичних цінностей, чинна голова партії з близьким оточенням вирішили узурпувати в ній владу, та розподілити її поміж своїми довіреними людьми. Точкою неповернення стала імітація так званого «з'їзду партії» який на 85% складався з лояльних людей до Кіри Рудик, The End Голос, — заявили в осередку.



Там додали, що не хочуть бути маріонетками в чиїхось руках, а тому Івано-Франківський міський осередок у повному складі прийняв рішення про вихід із «Голосу».

Партію залишили:

Христина Самуляк;

Влад Гузій;

Марат Воробйов;

Ігор Бартків;

Максим Корнієнко;

Володимир Гутовський;

Ольга Гнатковська;

Олечка Зінько;

Світлана Вінтонюк;

Денис Трібнер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з’їзд «Голосу», який проігнорувала частина парламентарів, а деякі партійці влаштували демарш, вирішив виключити зі складу політичної сили сімох народних депутатів.