Євген Марчук. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n158379-pomer-kolyshniy-premier-ministr-ukrayiny-foto.html

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Євген Марчук, колишній прем'єр-міністр та перший очільник Служби безпеки України (СБУ), помер вранці в четвер, 5 серпня.

Йому було 80 років. Про смерть політика повідомила його дружина на своїй сторінці у Facebook.

Чорний день… помер ЄК [Євген Кирилович]… Зупинилося серце, — написала вона.

Євген Марчук народився 28 січня 1941 року в Долинівці, яка на той час входила до складу Одещини, а тепер є частиною Кіровоградської області. Обіймав низку ключових державних посад. Зокрема, Марчук став першим головою СБУ й очолював її із 6 листопада 1991 до 12 липня 1994 року.

Також Марчук обіймав посади:

державного міністра з питань оборони, національної безпеки й надзвичайних ситуацій УРСР;

віце-прем'єр-міністра України в уряді Віталія Масола;

першого віце-прем'єр-міністра України — голови Координаційного комітету при президентові України по боротьбі з корупцією й організованою злочинністю;

прем'єр-міністра України (1995−1996);

секретаря РНБО (1999 рік);

міністра оборони (2003−2004).

10 грудня 2014 року очолив Міжнародний секретаріат із безпеки та цивільної співпраці між Україною та НАТО. З травня 2015 року — представник України в підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи на мінських переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

З 21 листопада 2018 року очолював українську делегацію в ТКГ замість Леоніда Кучми.