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Ракурс
Євген Марчук. Фото: Еспресо

Помер колишній прем'єр-міністр України (ФОТО)

5 сер 2021, 08:48
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Євген Марчук, колишній прем'єр-міністр та перший очільник Служби безпеки України (СБУ), помер вранці в четвер, 5 серпня.

Йому було 80 років. Про смерть політика повідомила його дружина на своїй сторінці у Facebook.

Чорний день… помер ЄК [Євген Кирилович]… Зупинилося серце, — написала вона.

Євген Марчук народився 28 січня 1941 року в Долинівці, яка на той час входила до складу Одещини, а тепер є частиною Кіровоградської області. Обіймав низку ключових державних посад. Зокрема, Марчук став першим головою СБУ й очолював її із 6 листопада 1991 до 12 липня 1994 року.

Євген Марчук. Фото: прес-служба

Також Марчук обіймав посади:

  • державного міністра з питань оборони, національної безпеки й надзвичайних ситуацій УРСР;
  • віце-прем'єр-міністра України в уряді Віталія Масола;
  • першого віце-прем'єр-міністра України — голови Координаційного комітету при президентові України по боротьбі з корупцією й організованою злочинністю;
  • прем'єр-міністра України (1995−1996);
  • секретаря РНБО (1999 рік);
  • міністра оборони (2003−2004).

Євген Марчук. Фото: прес-служба

10 грудня 2014 року очолив Міжнародний секретаріат із безпеки та цивільної співпраці між Україною та НАТО. З травня 2015 року — представник України в підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи на мінських переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.


Євген Марчук. Фото: СБУ

З 21 листопада 2018 року очолював українську делегацію в ТКГ замість Леоніда Кучми.

Джерело: Ракурс


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