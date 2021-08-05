Евгений Марчук. Фото: пресс-служба

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Ракурс

Евгений Марчук, бывший премьер-министр и первый глава Службы безопасности Украины (СБУ), скончался утром в четверг, 5 августа.

Ему было 80 лет. О смерти политика сообщила его жена на своей странице в Facebook.

Черный день… умер ЕК [Евгений Кириллович]…Остановилось сердце, — написала она.

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в Долиновке, которая в то время входила в состав Одесской области, а теперь является частью Кировоградской области. Занимал ряд ключевых государственных должностей. В частности, Марчук стал первым главой СБУ и возглавлял ее с 6 ноября 1991 года по 12 июля 1994 года.

Также Марчук занимал должности:

государственного министра по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций УССР;

вице-премьер-министра Украины в правительстве Виталия Масола;

первого вице-премьер-министра Украины — главы Координационного комитета при президенте Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью;

премьер-министра Украины (1995−1996);

секретаря СНБО (1999 год);

министра обороны (2003−2004).

10 декабря 2014 года возглавил Международный секретариат по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО. С мая 2015 года — представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы на минских переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

С 21 ноября 2018 года возглавлял украинскую делегацию в ТКГ вместо Леонида Кучмы.