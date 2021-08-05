Раскол «Голоса» — Ивано-Франковская ячейка вышла из партииhttps://racurs.ua/n158380-raskol-golosa-ivano-frankovskaya-yacheyka-vyshla-iz-partii.htmlРакурс
Раскол «Голоса» продолжается — команда ячейки партии в Ивано-Франковске оставила политсилу в полном составе.
Причиной этому послужило недовольство руководством партии. Об этом стало известно со страницы ячейки в Facebook.
Вместо соблюдения демократических ценностей, действующая глава партии с близким окружением решили узурпировать власть и распределить ее между своими доверенными людьми. Точкой невозврата стала имитация так называемого «съезда партии», который на 85% состоял из лояльных людей к Кире Рудик, The End Голос, — заявили в организации.
Там добавили, что не хотят быть марионетками в чужих руках, а потому Ивано-Франковская ячейка в полном составе приняла решение о выходе из «Голоса».
Партию оставили:
- Кристина Самуляк;
- Влад Гузий;
- Марат Воробьев;
- Игорь Барткив;
- Максим Корниенко;
- Владимир Гутовський;
- Ольга Гнатковский;
- Олечка Зинка;
- Светлана Винтонюк;
- Денис Трибнер.
Напомним, ранее мы сообщали, что съезд «Голоса», который проигнорировала часть парламентариев, а некоторые партийцы устроили демарш, решил исключить из состава политической силы семь народных депутатов.