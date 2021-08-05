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Ракурс
Голос. Фото: Facebook

Раскол «Голоса» — Ивано-Франковская ячейка вышла из партии

5 авг 2021, 09:14
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Раскол «Голоса» продолжается — команда ячейки партии в Ивано-Франковске оставила политсилу в полном составе.

Причиной этому послужило недовольство руководством партии. Об этом стало известно со страницы ячейки в Facebook.

Вместо соблюдения демократических ценностей, действующая глава партии с близким окружением решили узурпировать власть и распределить ее между своими доверенными людьми. Точкой невозврата стала имитация так называемого «съезда партии», который на 85% состоял из лояльных людей к Кире Рудик, The End Голос, — заявили в организации.


Там добавили, что не хотят быть марионетками в чужих руках, а потому Ивано-Франковская ячейка в полном составе приняла решение о выходе из «Голоса».

Партию оставили:

  • Кристина Самуляк;
  • Влад Гузий;
  • Марат Воробьев;
  • Игорь Барткив;
  • Максим Корниенко;
  • Владимир Гутовський;
  • Ольга Гнатковский;
  • Олечка Зинка;
  • Светлана Винтонюк;
  • Денис Трибнер.

Напомним, ранее мы сообщали, что съезд «Голоса», который проигнорировала часть парламентариев, а некоторые партийцы устроили демарш, решил исключить из состава политической силы семь народных депутатов.

Источник: Ракурс


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