Голос. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n158380-raskol-golosa-ivano-frankovskaya-yacheyka-vyshla-iz-partii.html

Ракурс

Раскол «Голоса» продолжается — команда ячейки партии в Ивано-Франковске оставила политсилу в полном составе.

Причиной этому послужило недовольство руководством партии. Об этом стало известно со страницы ячейки в Facebook.

Вместо соблюдения демократических ценностей, действующая глава партии с близким окружением решили узурпировать власть и распределить ее между своими доверенными людьми. Точкой невозврата стала имитация так называемого «съезда партии», который на 85% состоял из лояльных людей к Кире Рудик, The End Голос, — заявили в организации.



Там добавили, что не хотят быть марионетками в чужих руках, а потому Ивано-Франковская ячейка в полном составе приняла решение о выходе из «Голоса».

Партию оставили:

Кристина Самуляк;

Влад Гузий;

Марат Воробьев;

Игорь Барткив;

Максим Корниенко;

Владимир Гутовський;

Ольга Гнатковский;

Олечка Зинка;

Светлана Винтонюк;

Денис Трибнер.

Напомним, ранее мы сообщали, что съезд «Голоса», который проигнорировала часть парламентариев, а некоторые партийцы устроили демарш, решил исключить из состава политической силы семь народных депутатов.