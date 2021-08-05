Фирташ. Фото: УП

https://racurs.ua/n158381-firtash-ostalsya-bez-zavoda-sud-vernul-ego-gosudarstvu.html

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Дмитрий Фирташ, украинский олигарх, остался без Запорожского титано-магниевого комбината.

Хозяйственный суд Запорожской области вернул его в собственность государства. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на своей странице в Facebook.

Фонд госимущества назначил нового руководителя Запорожского титано-магниевого комбината, принадлежащего компаниям с орбиты Дмитрия Фирташа. В САП напомнили, что соответствующее решение суд уже выносил в июле 2018 года, но тогда Верховный суд постановил вернуть дело на повторное рассмотрение.

Сообщается, что вместо модернизации завода средства инвестора в размере 110 млн долларов потратили, чтобы погасить долги комбината перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства вывели из Украины в оффшоры, а на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил на три года введенные три года назад персональные экономические санкции и наложил санкции на отдельных олигархов. Санкции наложили на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.