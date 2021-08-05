Обстріл багатоповерхівки на Донбасі. Фото: Facebook

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Ракурс

Війна на Донбасі загострилася останніми днями. Проросійські найманці обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці на Донеччині.

Унаслідок обстрілу поранення дістав один місцевий житель. Про це повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, прямим влучанням була пошкоджена квартира в багатоповерхівці на вулиці Східній. Через обстріл була поранена людина — місцевий житель.

Поранена людина — місцевий мешканець 1965 року народження, — зазначив Кириленко.

На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини події.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна на Донбасі триває, а російські найманці й далі порушують режим припинення вогню. 15 липня окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.