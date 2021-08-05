Обстріл багатоповерхівки здійснили бойовики, є поранений (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n158383-obstril-bagatopoverhivky-zdiysnyly-boyovyky-ie-poranenyy-foto.htmlРакурс
Війна на Донбасі загострилася останніми днями. Проросійські найманці обстріляли багатоповерхівку в Красногорівці на Донеччині.
Унаслідок обстрілу поранення дістав один місцевий житель. Про це повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, прямим влучанням була пошкоджена квартира в багатоповерхівці на вулиці Східній. Через обстріл була поранена людина — місцевий житель.
Поранена людина — місцевий мешканець 1965 року народження, — зазначив Кириленко.
На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини події.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна на Донбасі триває, а російські найманці й далі порушують режим припинення вогню. 15 липня окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.