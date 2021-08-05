Науковці повідомили про неоднорідне збільшення ядра Землі

https://racurs.ua/ua/n158384-naukovci-povidomyly-pro-neodnoridne-zbilshennya-yadra-zemli.html

Ракурс

Ядро Землі збільшується зі східного боку швидше, аніж із західного. До такої думки дійшла група вчених із Брістольського та Кембріджського університетів Джессіка Ірвінг і Санні Коттаар на основі нового дослідження внутрішнього ядра нашої планети. Дослідники стверджують, що швидкість сейсмічних хвиль, які проходять через внутрішнє ядро, несподівано змінюється. Вчені зробили висновок, що у внутрішньому ядрі відбувалося щось асиметричне.

Науковці намагаються також встановити реальний вік внутрішнього ядра і частково розкрити загадку формування магнітного поля Землі. Про це повідомляє Big Think.

Внутрішнє тверде металеве ядро Землі, що знаходиться на глибині понад 5 тис. км, було виявлене 1936 року. Вчені припускають, що ядро планети почало створюватися 4,5 млрд років тому. Цей процес зайняв близько 200 млн років. За цей час гравітація притягувала більш важке залізо до центру молодої планети.

За час формування Землі створювалося багато тепла всередині самої планети, а втрата цього тепла і нагрівання від радіоактивного розпаду стало рушійною силою для планети. Водночас втрата тепла усередині Землі сприяє сильному потоку рідкого заліза у зовнішньому ядрі, яке створює магнітне поле. У процесі поступового охолодження температура в центрі планети впала до нижньої точки розплавлення заліза при екстремальних тисках, і внутрішнє ядро почало кристалізуватися.