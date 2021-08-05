У фінал Олімпіади вийшов український боксер Хижняк. Фото: Главком

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Ракурс

Олександр Хижняк, український боксер, 5 серпня провів півфінальний бій проти представника Філіппін Еуміра Марсіаля.

Українець вийшов у фінал Олімпіади-2020. Поєдинок відбувся у ваговій категорії до 75 кг. Про це стало відомо з трансляції Олімпіади.

Боксери активно розпочали поєдинок та влаштували жорсткий розмін ударами, а у філіппінця після першого раунду з’явилося розсічення.

Попри це саме Марсіаль захопив у суддів лідерство за очками. У другому раунді Хижняк додав у активності, але три з п’яти суддів знову віддали перевагу філіппінцю.

Українець переламав хід поєдинку у вирішальній трихвилинці, в якій йому перевагу віддали всі судді. У підсумку Хижняк переміг за роздільним рішенням — 3:2, вийшов до фіналу та гарантував Україні щонайменше «срібло».

Фінальний бій, в якому і відбудеться боротьба за «золото», пройде 7 серпня.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 українська веслувальниця Людмила Лузан здобула бронзову медаль у веслуванні на байдарках і каное.

Українка фінішувала третьою в дисципліні каное-одиночка на дистанції 200 м із результатом 47.034 секунди, обійшовши на 0.08 секунди польську спортсменку й чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську.